.Personlig assistent till 20 årig tjej, halvtid
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-02-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
, Avesta
eller i hela Sverige
Jag är en 20-årig tjej som studerar på högskolan i Västerås och söker nu en personlig assistent till mitt team. Tjänsten är på cirka 50 % och består främst av vakna nattpass, men även dagpass kan förekomma. Jag bor mitt i centrala Enköping vid Stora torget, med mycket goda kommunikationer - nära både buss och tåg.
På min fritid tycker jag om att umgås med familj och vänner samt att studera. Under lov och ledigheter vistas jag ibland i vårt sommarhus i Avesta, och då kan arbete även förekomma där.Som personlig assistent hos mig har du en viktig och ansvarsfull roll, särskilt under nätterna då du behöver vara vaken och uppmärksam eftersom du övervakar min andning.
Jag är gående och självständig i många moment, och arbetet innehåller inga lyft, vilket gör tjänsten fysiskt lättare än många andra assistentjobb.
Du arbetar självständigt i en lugn miljö, vilket passar dig som är trygg i dig själv och trivs med ansvar.
Vi söker dig som:
• Klarar av vakna nattpass och kan vila dagtid
• Talar och förstår svenska obehindrat
Körkort är meriterande men inget krav.Inför anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Använd gärna Polisens e-tjänst och beställ i god tid då handläggning kan ta några dagar. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se Arbetsplats
Assistansakuten Jobbnummer
9733566