Personlig assistent till 18-årig tjej i Linköping!
2025-08-07
Nu söker vi dig som tycker om att jobba med människor och aktivt vill utvecklas inom yrket personlig assistent. Du kommer arbeta med en glad och busig 18-årig tjej som bor i Vidingsjö.
Du kommer utvecklas, få ny kunskap och nya erfarenheter i din roll som personlig assistent. Kunden är multihandikappad och behöver fysiskt, kognitivt och medicinskt stöd i sin vardag.
Då kunden har minskad muskeltonus och oregelbundna rörelser behöver hon stöd i all förflyttning och omvårdnad, då hon inte kan sitta, gå eller stå själv.
Kunden har en medfödd kognitiv nedsättning som gör att hon saknar tal, vilket gör att kommunikation sker via ljud och mimik och delvis med kroppsspråk. För att stärka kommunikationen används Ipad mellan hem och skola.
Kunden har många mediciner som ges dagligen och du som assistent behöver ge henne dem utifrån ett schema.
Kunden använder inhalator och all vätska intas via knapp/peg som är livsavgörande för henne.
Kunden tycker om att pyssla, åka på utflykter med sin bil, gå på promenader och det är du som ansvarar för att detta genomförs. Du är hennes armar och ben.
De hjälpmedel som används för att kundens vardag ska fungera är rullstol, taklift med sele och ståskal. Du behöver lära dig hur dessa fungerar och vara uppmärksam om något upplevs felaktigt.
Kunden bor tillsammans med sina föräldrar i Linköping (Vidingsjö). Det går stadsbussar regelbundet. För dig som kör bil finns parkeringsmöjligheter.
Vi söker nu en personlig assistent som kan arbeta timmar vid behov i vardagen och på helgerna. De pass som är måndag till fredag då tjejen går i skolan är 06.00-8.00 eller 13.30 - 21.00. På helgerna startar förmiddagspasset kl. 8.00 - 14.00 och eftermiddagspasset startar 11.00 - 21.00
Tillträde efter överenskommelse.
Om dig:
Vi ser att du är lugn, lyhörd och har social förmåga utifrån att du behöver tolka kundens behov, samt att du kommer kommunicera med föräldrarna i hemmet.
Du behöver kunna ta egna initiativ. Som person behöver du vara driven och pålitlig då det kan inträffa akuta situationer som ställer krav på snabba insatser.
Du är strukturerad och kan arbeta efter scheman och rutiner som är viktiga för kundens mående.
Det behövs att du har en fysisk kapacitet då viss styrka och teknik behövs i samband med lyft i och ur rullstol, klara av blöjbyten och lyft av ståskal som är viktiga hjälpmedel i kundens vardag.
Du behöver även ha en viss medicinsk kunskap eller förståelse, då mediciner är en nödvändighet för kundens mående.
Om arbetsgivaren:
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping. Vi finns framför allt i Östergötland.
På Björkö Assistans är det alltid brukarens livskvalitet och behov som står i centrum, men vi värnar även om att vara en attraktiv och god arbetsgivare.
Läs gärna mer på www.bjorkoassistans.se.
