Personlig assistent till 16-årig tjej
2025-11-14
Linen Assistans är det lilla, personliga assistansbolaget med stort hjärta. Hos oss handlar allt om närhet, trygghet och tillgänglighet - vi finns här för dig som kund, anhörig och assistent. Vi vill att alla ska känna sig sedda, trygga och uppskattade varje dag.
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en 16-årig tjej som bor tillsammans med sina föräldrar utanför Jämjö.
I rollen som personlig assistent blir du ett tryggt och närvarande stöd i hennes dagliga liv. Du hjälper henne med personlig omvårdnad, påklädning, måltider och förflyttningar, men också med att komma ut på promenader och delta i andra aktiviteter utanför hemmet.
Hon kan gå själv och förflyttar sig inomhus samt kortare sträckor med hjälp av rullator, men behöver hela tiden stöd av sin assistent. Vid längre förflyttningar eller när det annars behövs använder hon rullstol.
Kommunikationen sker delvis med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), därför är det viktigt att du kan TAKK så att ni kan använda detta som stöd i kommunikationen.
Det är även en stor fördel om du har erfarenhet och förståelse för hur man bemöter och stödjer en person med autism - med lugn, tydlighet och struktur som skapar trygghet och förutsägbarhet.
Som assistent får du en betydelsefull roll i hennes vardag, där du bidrar till trygghet, stabilitet och glädje i både små och stora stunder.
Vi söker dig som är lugn, trygg och har ett varmt och respektfullt bemötande.
Du behöver ha god samarbetsförmåga, tålamod och kunna ta eget ansvar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I hemmet finns katter, vilket innebär att du behöver vara bekväm med djur och inte allergisk.
Du ska vara rökfri.
Arbetsplatsen ligger utanför tätort, därför är körkort och tillgång till bil ett krav.
Arbetstiderna är varierande - eftermiddag, kväll och helg enligt schema, under natten är det jour.
Tror du att du är den vi söker? Skicka in din ansökan direkt - vi längtar efter att höra från dig och anställer så snart vi hittar rätt person!
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: hej@linenassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent, Jämjö".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linen Assistans Jobbnummer
9604512