Personlig assistent till 16 årig kille, Hammarö

Vill du ha ett varierande och roligt jobb som personlig assistent? Tycker du att det är roligt att arbeta med ungdomar?
Vi söker just nu 1 assistent på ca 30 h/v som är mellan 19-45 år till vår kund på Hammarö (ca 10 minuter med buss från Karlstad). Kunden är en social 16 årig kille som älskar sport, vara med kompisar, spela tv-spel och hitta på aktiviteter. Han går på högstadieskola på Hammarö.
Arbetet sker där han befinner sig, vilket kan vara i skolan, hemmet, hos kompisar eller på resor
Du behöver vara ansvarsfull, social, pedagogisk, tycka om att umgås med människor och hitta på olika aktiviteter. Du behöver ha körkort, ej pälsdjursallergi samt att du kan tala och skriva svenska obehindrat då ni arbetar med skoluppgifter.
Eftersom tunga lyft förekommer emellanåt krävs det att du har god fysik. Ett plus är om du tycker om att spela dataspel/tv-spel, tex Call of duty.
Arbetspassen är förlagda dag, kväll och natt både vardag och helg. Nattpassen innefattar delvis sovande jour.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det är meriterande om du är flexibel och kan hoppa in även vid akuta sjukluckor som kan uppstå. Ingen tidigare erfarenhet krävs.
Utöver ordinarie assistent söker vi även timvikarier.
Start omgående eller så snart som möjligt!
Vi börjar med intervju tillsammans med kunden för att se till så personkemi funkar, då det är viktigast av allt, därefter följer en introduktionsperiod där du får bekanta dig med alla moment tills alla känner sig säkra och trygga. Introduktionen kommer starta omgående
Företagsinformation
Move & Walk Assistans är en del av Move & Walk-koncernen. Vi är specialister på konduktiv pedagogik; en pedagogiskt baserad re/habilitering för personer som har olika typer av neurologiska funktionsnedsättningar. Genom vår assistansverksamhet ser vi till att våra kunder får tillgång till konduktiv pedagogik i vardagen. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och personalförmåner som friskvårdsbidrag Du får även den kompetensutveckling som behövs för att utvecklas i ditt arbete. Flera gånger per år ordnar vi event för våra kunder som även du som assistent inbjuds att delta i, såsom t.ex. tivoli på Liseberg och Kolmårdens djurpark. Läs mer om oss på www.movewalk.se
Vi kommer begära uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister före anställning. Beställ det gärna så snart som möjligt.
