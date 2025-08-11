Personlig assistent till 15-åring, Hisingen
Är du trygg, lösningsorienterad och lugn? Kanske är du den jag söker!
Jag är en flicka som är 15 år och bor hemma med min mamma, pappa och storebror.
För det mesta lever jag världens bästa liv med en mamma, pappa och storebror som alltid ställer upp för mig, en skola som jag älskar att gå till och danskursen som jag aldrig vill missa och mycket, mycket mer. Men eftersom jag föddes med en hjärnblödning som i sin tur ledde till att jag blev förlamad så behöver jag hjälp med allt i vardagen, allt från att flytta på mig, äta, gå på toaletten, leka, spela spel, träna till att köpa present när mamma, pappa, min storebror eller när någon annan fyller år.
Ett helt vanligt liv alltså, med lite extraordinära förutsättningar.
Det är där du kommer in! Nu behöver vi förstärka mitt team med en ytterligare en assistent. Du är superfokuserad, lyhörd, noggrann. Det är bra om du har någon slags erfarenhet inom vården, eftersom jag har en del medicinska behov, men det är inget krav.
Arbetstider
Hos mig arbetar mina assistenter efter skolan 14.30/17-21.15, på natten 21.00-08.45. På helgerna har jag assistans dygnet runt och då brukar jag ha en assistent på dagen och en på natten. Just nu söker vi assistenter för olika arbetspass så ange gärna i din ansökan vad du önskar arbeta för tider.
Ditt jobb. Mitt liv. Välkommen!
Företagsinformation
Move & Walk Sverige AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180) Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Emma Karlsson emma.karlsson@movewalk.se Jobbnummer
9453341