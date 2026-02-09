Personlig assistent till 15-årig pojke
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
I rollen som personlig assistent till vår kund, en 15-årig pojke med stödbehov på grund av olika neuropsykiatriska diagnoser som autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning, skapar du en trygg grund. En viktig del av arbetet är att stimulera och aktivera brukaren att träna socialt samspel och kommunikation. Din uppgift är att möjliggöra deltagande i olika fritidsaktiviteter som skapar möjligheter till lärande, både hemma och i uteaktiviteter.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn med funktionsnedsättning. Tidigare erfarenhet eller utbildning som barnskötare, fritidspedagog eller dylikt är meriterande men största vikten läggs vid personlig lämplighet. Vi vill att du har en positiv attityd, gärna en humoristisk och lekfull sida som kan skapa glädje och motivation. Handledning från föräldrar kommer att kunna ske regelbundet utifrån behov samt önskemål.
Anställningen gäller ett timvikariat, vid behov, med arbetspass som kan förekomma under dygnets alla timmar. Under natten består arbetstiden huvudsakligen av väntetid (jour på arbetsplatsen).
Önskvärt är att du har möjlighet att påbörja en anställning omgående.
