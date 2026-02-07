Personlig assistent till 15-årig pojke
Eksjö Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eksjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eksjö
2026-02-07
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2026-02-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu en personlig assistent till en 14-årig musikälskande ungdom, på fast anställning 75-100%. Vid en anställning hos oss kommer du att delta i personens vardag och bidra med din hjälp och det stöd som behövs för att personen ska kunna leva ett liv som andra och ha en givande fritid. Kvalifikationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av yrket personlig assistent och har en gymnasieexamen, med inriktning vård och omsorg eller barn och fritid.
Det är meriterande om du har goda språkkunskaper i ukrainska eller ryska. Mycket goda språkkunskaper i svenska är ett krav.
För att arbeta som personlig assistent behöver du vara samarbetsorienterad och kunna arbeta tillsammans med föräldrar. Det är viktigt att du är stabil och känner dig trygg i olika situationer. Som personlig assistent behöver du också vara lösningsorienterad och hitta lösningar snabbt i olika uppkomna situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Har du frågor om tjänsten är du välkommen kontakta enhetschef Sara Mannerback på 0381-36791.
Provanställning kan tillämpas.
Intervjuer kommer ske löpande.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304731-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Enhetschef
Sara Mannerback sara.mannerback@eksjo.se 0381-36791 Jobbnummer
9729381