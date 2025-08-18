Personlig Assistent till 13års pojke
Vi söker nu en personlig assistent på 60-100% till en väldigt aktiv barnkund. Brådskande Behövs
Vem söker vi?
Vi söker dig som har barnasinnet kvar och gillar att vara i gång och hitta på saker. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, personkemi och samarbetsförmåga. Du är en härlig och barnkär person som också är bekväm med att jobba självständigt. Du behöver ha tålamod för att kunna vänta in brukaren signal. Eftersom brukaren inte har verbalt tal är det även viktigt att du är lyhörd och uppmärksam på hans behov och hans allmänna mående genom att tolka hans kroppsspråk och ljud.
Din arbetsplats är där kunden befinner sig, utgångspunkten är hans hem i Linköping. Du kommer också följa med på fritidsaktiviteter och utflykter. Arbetet kan innebära resor med kunden och hans familj.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
• Mycket motiverande och seriös i jobbet
• Ansvarig
• God fysik
• Rökfri
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet inom vård eller arbete med barn
Jag är en kille på 13 år och jag bor med min mamma, pappa och yngre sibling. Om dagarna går jag i skolan men på eftermiddagarna och kvällar samt helger behöver jag assistans. Som assistent vill jag att du tycker om att röra på dig, vara utomhus och även leka och busa. Jag tycker om när det händer saker så det är bra om du är påhittig och hittar på aktiviteter och ny idé. Jag vill även att du är positiv, och kan hjälpa mig att lära mig saker. Med mig är det oftast full fart och jag älskar att hoppa studsmatta, bada, lyssna på musik, gunga, leka med mina sibling och att promenera kortare sträckor i skogen och i närområdet.
Jag har en kognitiv, autism, och ADHD funktionsnedsättning som för mig innebär att jag inte pratar med ord och behöver hjälp med att utföra alla aktiviteter i dagliga livet samt samspel och kommunikation. Jag kan gå men behöver ibland stöd för att ta mig fram och när jag ska förflytta mig längre sträckor åker jag rullstol. Ibland kan jag vara extra busig och aktiv och då springer jag så du måste vara ganska snabb för att hänga med. och se till att jag inte utsätter mig för faror. Jag behöver också mycket aktiv hjälp med att äta, gå på toaletten/byt blöja, hygien, klä på mig och leka.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Schema 60-100%, så länge uppdraget varar (om du vill kombinera med annat jobb du kan). Veckoschemat är eftermiddag/kväll samt helger (dagtid). Vid skollov kan arbetstiderna förläggas till dagtid på veckodagar istället.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Om anställningsvillkoren:
Vi följer Fremia-Kommunals kollektivavtal för Personlig assistans.
Utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav eftersom pojken är minderårig. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från Polisen med hjälp av Bank-ID, på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du inte har Bank-ID beställer du istället registerutdrag via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker (CV och Personal Brev) snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag 2025-09-26 på hadayatk@gmail.com
