Personlig assistent till 12-årig pojke i Hemse!
Linen Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2025-10-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linen Assistans AB i Gotland
, Kristianstad
, Hörby
, Lomma
, Burlöv
eller i hela Sverige
Linen Assistans är det lilla personliga assistansbolaget som prioriterar trivsel, närhet, välmående och en familjär känsla före något annat. Hos oss ska alla känna sig sedda och veta att vi finns för just dig - såväl kund som anhörig som anställd.
Linen Assistans söker nu en personlig assistent åt en aktiv och glad 12-årig pojke i Hemse.
Han har aktiv (vaken) assistans dygnet runt den tid han är hemma och inte tillbringar i skola eller på korttidsboende.
Pojken behöver hjälp och stöd i allt från hygien, toalettbesök, matning, träning mm. Allt för att klara det dagliga livet och kunna vara aktiv.
Han är till viss del gående men i behov av någon vid sin sida dygnet runt då han har dålig balans och kan få epilepsi-anfall som gör att han faller. Då han behöver hjälp vid alla förflyttningar och allt han ska göra som tex från sittande på golv upp till rullstol, vid toalettbesök, vid bad i badhus och övriga aktiviteter, är det en fördel om du har god fysik.
Du som söker behöver vara aktiv, positiv och flexibel. Du ska även vara företagsam och kunna göra utflykter och hitta på olika aktiviteter med kunden för att han ska aktiveras i och utanför hemmet.
Vi söker en personlig assistent för arbete ca 10 timmar i veckan. Arbetet är i första hand förlagt till eftermiddag/kväll och helger och utöver detta så finns det möjlighet till arbete som vikarie vid sjukdom.
Söker du ett arbete som är givande och där du verkligen gör skillnad i någons liv så sök.
Vi kommer anställa snarast så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansök via linen.fasttid.se. Tryck på "Ansökningar" nere i högra hörnet så kommer du till ansökningssidan. Ange där Annons-ID: 30096583. Bifoga CV och Personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
www.linen.fasttid.se. Tryck på "Ansökningar". Annons-ID: 30096583. Bifoga CV och Personligt brev. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent, Hemse". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linen Assistans AB
(org.nr 559189-5668), https://linenassistans.se/ Arbetsplats
Linen Assistans Kontakt
Verksamhetsansvarig
My Bergström 040-6908300 Jobbnummer
9537194