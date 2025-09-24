Personlig assistent till 10-årig kille med Downs syndrom
Vi söker en driven och lekfull person som kan arbeta som personlig assistent för en 10-årig pojke. Tjänsten omfattar arbete på kvällar, helger och skollov i Lummelunda. Vi söker någon som kan arbeta minst 1-2 pass i veckan och även inhopp vid sjukdom och ledigheter fram till årets slut, med chans till förlängning Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Du kommer att arbeta med en aktiv och busig kille som har Downs syndrom. Han använder tecken som stöd i sin kommunikation. Ditt uppdrag är att ge honom stöd i vardagen, samt att leka och hitta på roliga aktiviteter tillsammans. Arbetstiderna är varierande och kan inkludera hämtning/lämning i Visby, vilket kräver B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för att arbeta med barn.
Är rökfri och tål klor och hästar.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande
Kunskap om tecken som stöd (TAKK).
Erfarenhet av epilepsi.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med barn
Vi erbjuder
En seriös arbetsplats med kollektivavtal.
Betald introduktion.
Möjlighet till fortbildning och friskvårdsbidrag.
Tillträde omgående. Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav för anställning.
Företagsinformation
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen .
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
