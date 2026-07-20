Personlig Assistent till 10-årig flicka
Sensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-07-20
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eller i hela Sverige
Personliga assistenter sökes till en aktiv 10-årig flicka som bor med sin familj utanför Östersund.
Arbetet passar perfekt för dig som studerar eller har annat jobb, då man arbetar ca 6-8 arbetspass i månaden.
Vi söker dig som är aktiv, ansvarsfull och engagerad. Flickans vardag är händelserik och rörlig, så man behöver vara bekväm med att ha en aktiv arbetsdag. Flexibilitet är viktigt så du kan anpassa dig efter hennes behov och intressen.
Arbetet innebär varierande aktiviteter både inomhus och utomhus, du deltar i hennes dagliga rutiner och intressen.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans och/eller arbete med barn är meriterande, men inget krav. För oss är det viktigaste att du passar bra tillsammans med flickan och familjen.
Arbetstiderna är förlagda till vardag+helg eftermiddag/kväll+Jour på natten.
Krav: God svenska då barnet har behov av tydlig och trygg muntlig kommunikation. Hon vill ha kvinnlig personal och man ska vara över 18 år.
Det är en fördel om du har körkort och tillgång till egen bil då det på skollov är begränsat med bussförbindelser.
Djur finns i hemmet.
Intervjuer kommer att ske löpande och vi tillsätter tjänsterna när vi har hittat rätt person. Det finns 2 tjänster på ca 50% men vi söker även timvikarier, så skriv gärna i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret enligt gällande regler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: lina.lindeborg@sensusassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556952-8887)
831 44 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006846