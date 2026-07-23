Personlig Assistent Tibro Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tibro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tibro
2026-07-23
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, Hjo
, Skövde
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en assistent för att stärka upp i arbetsgruppen.
Hos denna rullstolsburna kvinna söker vi dig, en assistent som förstår vikten av gott samarbete med kunden, kollegor och oss som assistansanordnare. Du erbjuds här ett arbete där din insats märks och uppskattas.
Hos vår kund centralt i Tibro söker vi nu efter dig som vill bli en trygg och värdefull assistent och kollega. Vi arbetar efter dagliga rutiner och dokumentation. Vi ser gärna att assistenter här har en positiv och lättsam inställning. En positiv och påhittig problemlösare som ser lösningar i stället för problem - det är vad vi behöver!
Som assistent här stärker och stöttar du i vardagliga sysslor men även vid aktiviteter som ger guldkant i livet. För denna kvinna är det att titta i affärer, gå långpromenader och andra små utflykter.
Det dagliga arbetet består av att stötta i det som vår kund inte klarar att göra själv. Vår kund behöver hjälp med allt från matning till hygien, träning och andra vardagliga sysslor som inköp, tvätt och städ. Vi erbjuder trevliga kollegor och en kund som verkligen uppskattar sina assistenter.
Assistentens roll och erfarenhet
Som person behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner. Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk– vi ställer upp för vår kund och varandra.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från arbete inom vård/omsorg.
Svenska i tal och skrift.
God fysisk kondition.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
Timanställning.
Varannan helg.
Extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
543 31 TIBRO Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Kundansvarig
Malin Vaahto malin.vaahto@fmfassistans.se Jobbnummer
10009839