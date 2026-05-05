Personlig Assistent Tågarp Deltid 75%
2026-05-05
Vi söker en assistent till vår kund som en kille på 36 år och bor i Tågarp. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av autism. Runt vår kund finns sedan tidigare en grupp fantastiska assistenter och engagerade anhöriga, vi söker dig som kan bli en del av teamet.
Vår kund bor själv i sin lägenhet och älskar att klippa sin gräsmatta. Han är ganska stark och har en stark personlighet och egen vilja. Därför är det viktigt att du är snabb, förstående och har en god fysik! Du kommer att vara med på alla delar i kundens vardag. Allt ifrån hushållssysslor, matlagning och aktiviteter. Vår kund tycker om att vara ute, bada, karuseller och hästar. Han går gärna på restaurang någon gång i veckan.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som vill arbeta med personer som har funktionsnedsättning. Du får vara rak i din kommunikation. Positiv med eget driv, aktiv och kreativ. Påhittig men samtidigt trygg och ansvarsfull. Här finns goda möjligheter till en aktiv dag, där ditt driv och påhittighet kan göra det lilla extra för kundens vardag.
Det är av viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift eftersom kommunikation är en stor del av ditt arbete. Det är av stor vikt att du är en person som har erfarenhet av autism samt erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning.
Det finns djur i hemmet så för att arbeta här kan du inte ha några allergier emot djur. Det viktigaste är ändå din personlighet och din vilja att möta kundens behov. Mer information kommer att delges under en eventuell intervju. Utbildning och introduktion sker på arbetsplatsen.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av autism.
Svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av funktionsnedsättning.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav, då det inte finns bra kommunikationer till kundens hem.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Deltid 75%
Dag, kväll och varannan helg.
Start snarast.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
https://www.fmfassistans.se/
268 75 TÅGARP
För detta jobb krävs körkort.
