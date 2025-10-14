Personlig assistent, Täby

Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby
2025-10-14


Personliga assistenter sökes till kunder boende nära Täby centrum.

Vi söker dig som behärskar svenska i tal och skrift samt har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom annat vårdyrke.
Viktiga egenskaper är punktlighet, flexibilitet, kunna samarbeta med andra samt att vara lyhörd för den kund du arbetar med.


Vi söker flera personer för både timanställning samt på fast schemarad. Skriv gärna i ansökan hur du kan arbeta. Vi har även behov av assistenter som kan simma så det får du gärna skriva i din ansökan.
Vi söker personal för både dagpass, vaken natt, sovande jour alla veckodagar.

Välkommen med din ansökan!





Carelli Assistans är ett assistansbolag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.

Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Carelli Assistans AB (org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se

Kontakt
Områdeschef
Maria Grähs
maria.grahs@carelli.se

Jobbnummer
9556907

