Personlig Assistent Spånga
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vara Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vara
2026-07-28
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, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Vara
, Grästorp
, Vårgårda
, Lidköping
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För rätt person finns här ett viktigt arbete. Vi söker någon där du med kort varsel ska kunna ta ett pass och ersätta ordinarie assistent vid sjukdom eller vid planerad ledighet som semestrar. Fungerar du bra med kunden och i gruppen kan vi i nästa steg även titta på fasta pass i schemat.
Vi söker dig som är ansvarstagande, kommunikativ och omtänksam. Du behöver självklart förstå och kommunicera med kunden men också med andra personer i hennes vardag som anhöriga och kollegor. Vi ställer upp och täcker upp för varandra i arbetsgruppen och vi anstränger oss för att ge vår kund en trygg och värdefull dag.
Arbetet som assistent här är väldigt varierande men kan beskrivas bäst som stöd och omvårdnad i vardagen, ett viktigt och ansvarsfullt arbete som också varvas med lek och skratt!
Assistansen bedrivs i villan i Spånga. Här bor denna unga kvinna tillsammans med sina anhöriga. Hon har flera funktionsnedsättningar och behöver aktiv tillsyn och hjälp dygnets alla timmar och därför finns pass fördelade som dag, eftermiddag/kväll och natt. Eftersom många delar i behovet av hjälp är integritetsnära vill kunden enbart anställa kvinnor som assistenter.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som söker behöver vara minst 18 år. Ansvarstagande positiv, energisk och initiativrik. Du behöver även vara tålmodig och låta saker ta tid ibland. Viktigast är ändå att personkemin stämmer och att du som resten av teamet vill skapa förutsättningar till utveckling för vår kund och göra varje dag värdefull.
Till denna tjänst söker vi mest av allt rätt person men ser gärna att du som söker har erfarenhet och/eller utbildning inom vård. Det är positivt om du har arbetat med barn och unga eller vuxna. Viktigast är dock hur du fungerar med kunden. Vi vill att alla våra assistenter är rökfria. En stor fördel om du bor i närheten av Spånga.
Meriterande erfarenheter
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Erfarenhet av liknande arbete.
Arbete med barn/ ungdomar.
Rökfri.
Arbetstid/ tjänstgöringsgrad
Anställning på timmar – vid behov.
Pass vid sjukdom och/eller planerad ledighet.
Under semestertider finns 4–6 veckors heltidstjänst.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
534 96 VARA Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
10014507