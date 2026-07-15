Personlig assistent söndagar till kille i Torup
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hylte Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hylte
2026-07-15
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Är du en person med god vana av omvårdnad? Social, genuin och säker i dig själv? Du vill jobba extra på söndagar dagtid?
Då kanske du vill jobba hos mig!
Jag har Dravet syndrom som är en svårbehandlad epilepsi. Tyvärr extremt infektionskänslig och en vanlig förkylning kan få mig att bli mycket sjuk.
Tycker mest om att vara hemma tillsammans med min familj och hundar, vilket blir assistentens arbetsplats. Jag har intresse för att spela musik och titta på min Ipad, måla tavlor och titta på DVD-filmer. Det finns även ett stort intresse för shopping.
Som personlig assistent kommer du att få hjälpa till med allt som kan tänkas uppkomma i vardagen, såsom påklädning och personlig omvårdnad.
Du kommer att fungera som en förlängning av mina armar och ben. Jag sitter i rullstol och behöver hjälp vid förflyttning, så du som assistent behöver vara i god fysisk form.
Vidare ingår sondmatning, matning och viss läkemedelshantering. Du kommer att stimulera till aktivitet och bromsa i aktivitet, om så behövs, då jag har låg tröskel för krampanfall och därtill bristande impulskontroll. Jag förstår allt man säger men har själv svårt att uttrycka mig i konventionellt tal. Jag använder egna ord och uttryck som varvas med "vanliga" ord så du behöver hjälpa och stötta med att föra talan.
För denna tjänst krävs det att du har:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift - B-körkort - God och stark fysik
Det är meriterande om du har:
• Vårdutbildning eller liknande erfarenhet av tidigare arbete är meriterande men ej ett krav. Du kommer under inskolningen få lära dig de medicinska delar som krävs. Dvs sond och viss läkemedelshantering samt blodsockerkontroll.
Personlig lämplighet väger dock tyngst.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Dagtid söndagar kl. 8-16. Finns viss flexibilitet i tid och antal söndagar i månaden och kan erbjudas en vardag istället.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7762820-2101111". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10003250