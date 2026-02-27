Personlig Assistent, Sommarvikarie Vadstena. Assistans Kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vadstena Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vadstena
2026-02-27
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Kompetens I Sverige AB i Vadstena
, Motala
, Mjölby
, Haninge
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Assistans Kompetens är verksamma i hela Sverige.
Vi ger god personalvård samt gedigen kompetensutveckling för att våra medarbetare ska lyckas i sitt arbete.
Vi har kollektivavtal och dygnet runt jour.
Alla våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter.
Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Vi söker nu efter en glad, engagerad och positiv assistent på anställningsform timvikarie till vår kvinnliga kund i Vadstena. Uppdraget innebär att deltaga i olika aktiviteter, personlig omvårdnad samt hjälp med dagliga sysslor i hemmet.
Vi söker dig som har ett positivt sätt, är alert, initiativrik och lyhörd. Givetvis ser vi att du är professionell i din yrkesutövning, ödmjuk och har en stor portion empati. Att du kan se vad som behöver göras och att du är orädd. Att du är flexibel och kan hoppa in extra vid behov.
Tålamod, flexibilitet och ärlighet är otroligt viktiga parametrar för oss.
Kvinnan som söker assistent är glad och social på 65+ som är rullstolsburen sen en stroke. Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget och som kvinnan behöver stöd och hjälp med är bland annat personlig hygien, hjälp vid matlagning, förflyttningar och träning.
Arbetstiderna är dagtid 08.30-19.30 fördelat på veckans alla dagar. Man jobbar alltid med dubbelbemanning.
Vi ser gärna att du som söker är bekväm med det svenska språket i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: nathalie@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vadstena sommar". Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008)
592 40 VADSTENA Jobbnummer
9767033