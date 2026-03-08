Personlig assistent sommarjobb på landet
2026-03-08
Vill du bli mina armar och ben i sommar?
I så fall kan jag erbjuda dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i lantlig miljö som verkligen gör skillnad i mitt liv! Du som söker för att du måste ska låta bli, för det här jobbet är förbehållet de som verkligen vill och som är mogna att prova sina vingar.
Arbetet sker i Koler.
Jag som söker assistenter är en 65-årig kvinna som är rullstolsburen efter en olycka där jag blev ryggmärgsskadad och jag behöver kort sagt hjälp med allt som jag behöver och vill göra för att leva livet på mitt sätt
Det innebär arbetsuppgifter som:
• Omvårdnad och förflyttningar (komma upp, klä på/av, hygien, duscha, äta, ledträning mm).
• Umgänge med familj, vänner, min hund och katt, fritidsaktiviteter och utflykter.
• Hjälpa till i hemmet (laga mat, fixa tvätten, städa, klippa gräs, odling).
• Vara sällskap, trygghet och mina händer och fötter
Arbetet sker i mitt eget hus på landet, så här finns gott om utrymme både inne och ute. Arbetet kan även innebära att följa med på aktiviteter utanför hemmet, t ex till stugan.
Du kommer att fungera som ett mänskligt redskap i min vardag och liv. Varierande arbete och din närvaro och prestation på arbetet kommer att få betydelse för mig.
Söker därför dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad och flexibel. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
Det krävs körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen
Arbetstider kan variera mellan dag-, kvälls- och nattid. Behöver båda hel- och deltider.
Du får betald introduktion på arbetsplatsen.
Tjänsterna tillsätts löpande! Ansökan bör bestå av CV + personligt brev. I din ansökan ska det också framgå om du är rökare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: majvor.sjolund@gmail.com
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjölund Majvor Jobbnummer
9783474