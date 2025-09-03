Personlig assistent som vikarie. Centralt i Falun
2025-09-03
Jag är en man i 50 års åldern som bor centralt i Falun. Mina intressen är musik och film och jag gillar att titta på sport och vara ute i naturen. Jag bor i centrala Falun och det går bra kommunikation med buss till mig så körkort behövs inte.
Jag söker en glad, noggrann och lyhörd person som gillar att arbeta som personlig assistent.
Det är viktigt att du gillar ordning och reda då jag städar dagligen och vill ha rent och snyggt. Vill inte att du skall vara rökare då jag är astmatiker. Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag som matlagning, städning och vid dusch samt toalettbesök. Jag kommunicerar med talet och gillar att diskutera och prata med mina assistenter.
Hos mig är arbetspassen dag, 08:15-17.15 vardagar. ef/natt 17.15-08.15 med väntetid. helgerna 24 h pass..
Tjänsten är en tillsvidare tjänst på 80-90% , då våran ena assistent ska studera .
Intervjuer kommer att ske omgående så skicka gärna in din ansökan idag.
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
