Personlig assistent som trivs i naturen - 6 månaders vikariat
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
En av våra assistenter ska vara tjänstledig och vi söker en person som vill jobba hos Anna under tiden hon är borta. Anna är 33 år, bor i Enskede och behöver stöd med det mesta i vardagen, framförallt med att organisera sin tillvaro och att kommunicera med sin omgivning. Hon behöver lugn och förutsägbarhet för att må bra, och för att inte "stanna upp" i det hon gör.
Anna trivs i naturen. Hon är van vid att gå långa promenader både i skog och närområdet runt Enskede. Hon trivs också med olika typer av skapande verksamhet, exempelvis med att måla. Några dagar i veckan promenerar hon tillsammans med assistenten till sin ateljé. Där är assistenterna med och bygger upp en stimulerande och kreativ sysselsättning åt henne. Ca en gång i veckan blir det en längre vandring på någon vandringsled eller med en vandrarförening i Stockholm.
Assistenterna jobbar på fast schema, med 12-timmarspass eller dygnspass med sovandejour. Hela arbetsgruppen träffas regelbundet på personalmöten och vid handledning.
Vi söker dig som är positiv, trygg, nyfiken och har respekt för människors olikheter. Du är omtänksam, tålmodig och intresserad av att söka förhållningssätt som fungerar i dialog med arbetskamrater och andra runt Anna.
Om du är intresserad av natur och miljö, gillar att vara ute och gå, av odling, musik, hantverk eller annan konstnärlig verksamhet blir vi extra intresserade. Körkort är en fördel.
Vi vill att du är kvinna och rökfri, och inte allergisk mot pälsdjur.
Du kommer att vara anställd av Balans vilket innebär att du alltid får stöd i ditt uppdrag. Förutom god introduktion, ut- och fortbildning får du också personlig arbetsledning så att din service alltid ges utifrån Annas behov.
Omfattning: fast schema på 50-70 % (beroende på önskemål)
Tillträde: 1 februari 2026
Sökord: autism, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, natur Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
