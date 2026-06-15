Personlig assistent Solna
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
2026-06-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Personliga assistenter sökes till ung man i Solna
Jag är en ung man med ryggmärgsskada som nu söker två personliga assistenter till mitt team. Tjänsterna passar dig som vill arbeta på ett fast schema samt dig som vill hoppa in vid behov.
Som personlig assistent kommer du att vara ett stöd i min vardag och hjälpa till med de moment som jag själv inte kan utföra. Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor och att följa med på olika aktiviteter.
Jag söker dig som:
Är ansvarstagande, lyhörd och pålitlig
Har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs
Talar och förstår svenska
Erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inget krav
Jag bor i Solna och ser gärna att du också bor i närområdet, eftersom det underlättar vid inhopp med kort varsel.
Det viktigaste för mig är att vi trivs tillsammans och att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna en presentation av dig själv och berätta lite om vem du är, din bakgrund och varför du söker tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr per år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963) Arbetsplats
Solna Jobbnummer
9963755