Personlig assistent söks i Järfälla
2026-04-28
Personlig assistent (sommarvikariat, 75%) - Järfälla
Arbetsgivare: Komplett Omsorg AB
Plats: Järfälla
Omfattning: ca 75% (cirka 30 timmar/vecka)
Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till förlängning
Startdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent till en 24-årig kvinna bosatt i Järfälla.
Hon använder rullstol och behöver stöd i sin dagliga livsföring. Brukaren är verbal och kan själv uttrycka sina behov och instruktioner.
Arbetet innebär att du är ett stöd i hennes vardag både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förflyttningar
Personlig hygien
Stöd vid måltider
Praktiska sysslor i hemmet
Stöd vid träning och fritidsaktiviteter
Följa med vid ärenden och aktiviteter utanför hemmetKvalifikationerKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt
Ansvarstagande och lyhörd
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Intresse för träning eller fysisk aktivitet
Pedagogisk erfarenhet eller utbildningDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara:
Trygg och stabil
Flexibel och anpassningsbar
Initiativtagande
Respektfull i ditt bemötandeÖvrig information
Vi ser gärna kvinnliga sökande
Du ska vara rökfri
Om arbetsgivaren
Komplett Omsorg AB är en assistansanordnare som arbetar för att skapa trygghet och kvalitet i personlig assistans.Så ansöker du
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: info@komplettomsorg.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Komplett Omsorg i Sverige AB
(org.nr 559251-7550) Jobbnummer
9880809