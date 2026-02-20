Personlig assistent sökes till Visby
2026-02-20
Jag är en kvinna i 50- års åldern som är bosatt i Visby och som nu söker assistenter dagtid, kvällar och helger.
Jag har diabetes som behandlas med insulinpump och en nervsjukdom som bland annat gjort mig rullstolsburen samt givit mig kronisk nervsmärta, kognitiv påverkan och diverse andra symtom.
Arbetet består av att hjälpa mig med diabetesbehandling (dock inte sprutor), administrera mediciner, vara mina ''armar och ben''; utföra alla sedvanliga hushållsuppgifter; ledsagning i stad och natur; hjälp av skötsel av mina djur; hjälpa mig vid bland annat kontakter med myndigheter, läkarbesök etcetera. Man ska även vara behjälplig med administrativa uppgifter, viss personlig vård som påklädning, hygien etc.
Sökes
Jag söker assistenter som är lugna och trygga i sig själva, och som ser arbetet som personlig assistent som ett seriöst åtagande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och att vi ''klickar''. Utbildning får du på arbetsplatsen och du bör ha lätt att ta till dig nya kunskaper. Att du pratar och förstår flytande svenska är ett KRAV då jag har en del svårigheter med kommunikation.
Eftersom att jag är känslig för starka lukter är det mycket viktigt att du inte bär starka parfymer, luktar rök eller dylikt. Du bör heller inte vara pälsdjursallergiker eftersom att jag har katter och en hund.
Stresstålig
Anpassningsbar
Följsam
Tålmodig
Empatisk
Vi söker dig som kan arbeta Dagar, kvällar samt helger
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
