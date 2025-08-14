Personlig assistent sökes till universitetsstuderande tjej (helg)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
HEJ!
Jag är en tjej på 22 år som just nu söker dig som vill jobba som min personliga assistent!
Du kommer vara anställd av mitt assistansbolag Vivida Assistans, men själva jobbet utför du där jag befinner mig, till exempel hemma i min lägenhet eller på KTH där jag studerar.
KORT OM MIG
Jag bor i centrala Stockholm och studerar mitt tredje år på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Jag har en muskelsjukdom vid namn nemalinmyopati, vilket är en form av muskelsvaghet-därför behöver jag din hjälp vid de flesta fysiska moment som förflyttningar, påklädning, dusch med mera. Lägenheten är en studentlägenhet som ligger nära Stadion så det finns goda kommunikationsmöjligheter i form av både buss och tunnelbana. Ett assistentrum med säng finns även i lägenheten.
På min fritid lägger jag en hel del tid på mina studier, men ibland brukar jag till exempel träna på gym och då behöver jag din aktiva hjälp. Jag behöver även hjälp med diverse hushållssysslor etcetera.
Jobbet kan alltså variera från dag till dag och det är viktigt att du som person är flexibel i ditt sätt. Det är också viktigt att du är en god lyssnare och kan respektera min integritet då jag själv berättar vad jag behöver hjälp med.
VEM SÖKER JAG?
- Är du en flexibel person som kan arbeta lugnt och metodiskt? Då kan detta vara en tjänst för dig!
- Arbetet innebär en del lyft så det är därför viktigt att du är ganska stark och har god fysik. Har du erfarenhet av att jobba som personlig assistent är det självklart positivt, men viktigast är din personlighet och att vi kan bygga upp ett ömsesidigt förtroende.
- Det är positivt om du har körkort men det är inget krav.
- Jag är som sagt själv tjej och vill därför att även helst att du ska vara det. Det är ett plus om du är 22-35 år gammal.
- Jag har en katt som bor hos mig ibland så det är bra om du inte är allergisk.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Du kommer få jobba ca 1-2 fasta helgpass per månad, långa pass/dygn.
Det är ca var 3:e helg.
Jag önskar även att du är villig att hoppa in andra tider ifall mina andra assistenter är sjuka eller lediga. Om du har en annan sysselsättning som du tänker kombinera med detta får du gärna skriva i din ansökan vilka dagar du redan är uppbokad.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Enligt överenskommelse - ange önskemål i din ansökan
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-08-31. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JS aug (helg)". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9458383