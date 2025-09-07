Personlig Assistent Sökes till Ung Social Man
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2025-09-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Access Assistans i Sverige AB i Helsingborg
, Tranemo
, Göteborg
, Linköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent som vill bli en del av vår kunds team och göra skillnad i vardagen för en ung man i 35-årsåldern. Han har efter en olycka i tonåren blivit rulllstolsburen och vi söker nu personliga assistenter till denna kund. Han är en glad, positiv och levnadsglad person. Han uppskattar att vara aktiv och uppskattar sällskap av en engagerad assistent som vill stötta honom i hans dagliga aktiviteter och skapa en meningsfull vardag tillsammans.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa vår kund med personlig hygien, stöd vid förflyttningar och måltider. Du följer med honom i hans olika dagliga aktiviteter och bidrar till att göra hans vardag stimulerande och trygg. Arbetet är både givande och utvecklande, och du blir en viktig del av hans liv.
Personen ifråga har assistans dygnet runt. För rätt person finns möjlighet att arbeta heltid.
Det är meriterande om du pratar Arabiska, men det är inget krav. Både Svenska och Engelska går bra med. Vi lägger stor vikt vid din personlighet för denna rekrytering.
OBS: Kunden bor just nu i norra delen av landet och avser att flytta till Helsingborg till våren. Vi annonserar nu för att förbereda inför hans flytt samt att öka möjligheterna till att forma en optimal och välfungerande assistansgrupp.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597) Kontakt
Arta arta@accessomsorg.se Jobbnummer
9496002