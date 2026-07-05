Personlig assistent sökes till ung kille i Sollefteå
Helsa Omsorg Norden Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2026-07-05
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Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent åt en ung kille med autism. Han är en person med mycket personlighet, rutiner och intressen – och han behöver dig som kan vara ett lugnt, tryggt och engagerat stöd i hans vardag.
Som assistent är du med och skapar struktur, förutsägbarhet och trygghet. Du finns där i både det lilla och det stora: i vardagliga sysslor som personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar och hemmet – men också i aktiviteter som ger glädje, energi och mening. Vi söker dig som gillar att vara aktiv, har tålamod och tycker om att planera aktiviteter tillsammans med kunden.
Vi tror att du är en person som:
är trygg, ansvarsfull och stresstålig
har ett positivt förhållningssätt och nära till skratt
är lekfull och intiativtagande när situationen tillåter, men också professionell
tycker om att arbeta nära en annan människa och bygga relation
Har du erfarenhet av autism är det meriterande, men personlig lämplighet väger tyngst. Det viktigaste är att ni fungerar bra tillsammans.
Vi söker dig som vill jobba i sommar/timvikarie för dag/kväll. Det kan eventuellt finnas möjlighet till en fast schemarad längre fram.
Körkort och bil är en fördel men inget krav.
Känner du att detta skulle kunna vara rätt för dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev och berätta om dig själv.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, Engagemang, Lärande, Samverkan och Ansvar utgör grundpelarna i vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden Aktiebolag
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Nygatan 5B (visa karta
)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsa Omsorg Norden AB Kontakt
Verksamhetschef
Linn Rydberg info@helsaab.se 090-2060880 Jobbnummer
9992833