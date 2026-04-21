Personlig assistent sökes till ung flicka i Falun
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en av våra kunder i Falun.
Tjänst 1 Heltidstjänst. Arbetet sker dagtid. Du kommer att vara med Maja på förskolan måndag, tisdag, torsdag och fredag. Övrig tid, inom ramen för en heltidstjänst, följer du med där Maja befinner sig - hemma, på badhuset, på utflykter eller i lekparken
Tjänst 2 - Deltidstjänst. Tjänsten är ett timvikariat där du arbetar vid ordinarie personals frånvaro och arbete deltid på kvällar och helger. Om samarbetet fungerar bra mellan dig och kunden finns goda möjligheter att längre fram övergå till en deltidsanställning med fast schemarad.
Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN Maja är en glad och nyfiken tjej som fyller 4 år i augusti. Hon har Spinal Muskelatrofi (SMA typ1) och använder bland annat duschstol, elrullstol (permobil), hostmaskin och sondmatning. När hon sover använder hon även andningsmask.
Som hennes assistent kommer du bland annat att: Arbeta med hostmaskin och BIPAP Assistera vid förflyttningar, på- och avklädning samt sondmatning.
Men arbetet handlar om så mycket mer än praktisk hjälp. Maja älskar att bada, leka rollekar, rita och utforska världen från sin permobil. Ni kommer tillsammans skapa lekfulla stunder fyllda av fantasi, skratt och upptäckarglädje. Maja tycker om att vara ute på äventyr, leka i lekaparken och umgås med sina storasystrar. Samtidigt är det viktigt att du är uppmärksam på hennes behov av vila, då hon blir extra trött av lek och behöver återhämtning flera gånger under dagen.
ÄR DU DEN VI SÖKER? Vi söker dig som kan möta Maja i hennes energi och nyfikenhet. Du tycker om att leka, skapa och hitta på - men är också lyhörd och trygg i att läsa av när hon behöver vila. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, uppmärksam och ansvarstagande. Du känner dig bekväm med att hantera både medicinsk utrustning och vardagliga aktiviteter. Du är varm, omtänksam och har tålamod, samtidigt som du kan agera lugnt och tryggt i olika situationer. Du är kreativ, lösningsorienterad och ser möjligheter i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.
MERITER Körkort
ÖVRIGT Sysselsättningsgrad: Timvikariat och heltidstjänst med möjlighet till fast schemarad. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhöriga. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
