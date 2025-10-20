Personlig assistent sökes till tonåring i Salem
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Salem Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Salem
2025-10-20
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Salem
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige
Jag söker nu någon till mitt team för en timanställning där du jobbar kvällar, helger och under skollov. Du får chansen att göra skillnad, lära dig mycket och vara en viktig del av min vardag. Kanske är det just dig jag letar efter?
Det här är jag:
Jag är en 14-årig tjej som bor med min familj i Rönninge och går i skolan i Fruängen. Jag är glad och full av energi - och jag behöver stöd i min vardag med bland annat kommunikation, träning och förflyttningar.
Jag älskar hästar, mode och musik, och på min fritid rider jag gärna, shoppar kläder eller lyssnar på musik. Jag är dessutom engagerad i rättigheter för barn och unga med funktionshinder och brukar till exempel åka till Almedalen för att prata med politiker.
Jag tycker om när det händer saker och behöver hjälp med att ta initiativ. Vissa dagar är det full fart, andra dagar är lugnare - du behöver kunna hantera båda delarna!
Du blir en viktig del i mitt aktiva liv och i att hjälpa mig att ta plats och tolka mig så att andra förstår vad jag menar.
Det här är du:
- Du är tjej.
- Du är initiativrik och ser till att saker händer.
- Du bor i närheten av Rönninge så det är smidigt för dig att ta dig till mitt hem.
- Du är pålitlig, ansvarsfull och kommer i tid - det är viktigt för mig och mitt team.
- Du kan hjälpa mig att ta plats och tolka mig så att jag blir förstådd i olika sammanhang.
- Du har tålamod, humor och energi, och gillar att vara med i en vardag där både rörelse, hästar, musik och mode finns med.
- Du tycker om ett aktivt liv och kan stötta mig i min träning med hjälpmedel, men också vara trygg och närvarande när vardagen är lugnare.
- Du är lång och i bra fysisk form, eftersom jobbet innebär förflyttningar, träning med hjälpmedel och aktivt arbete. Det är ett plus om du själv tränar, då arbetet är fysiskt och kräver styrka.
Det här är tjänsten:
Du blir anställd på timme och arbetar minst två helgpass varje månad. Du ska även vara tillgänglig för att arbeta kvällspass under vardagarna när det behövs, när jag har skollov blir det även aktuellt med dagpass.
Det här är ett jobb man behöver se på längre sikt, eftersom du blir en så viktig del av mitt liv!
Vill du vara med och stötta mig i min vardag och bli en del av mitt team? Tveka inte att höra av dig - jag ser fram emot att träffa dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9565230