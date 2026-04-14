Personlig assistent sökes till tjej i Uddevalla!
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är punktlig, flexibel, lyhörd, engagerad och har ett stort ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos vår kvinnliga kund i som passerat 20-års åldern och bosatt i Uddevalla
har mycket goda kunskaper i svenska både i tal o skrift
vår kund önskar i första hade efter en kvinnlig assistent
har erfarenhet av diagnosen EP och liknade arbete inom vård & omsorg
körkort o bil krävs för att ta sig till arbetsplatsen
Det är även meriterande om du:
har arbetat med unga personer tidigare
simkunnig
tål pälsdjur, har erfarenhet av hästar
delar kundens intressen att följa med till stallet, att åka och bowla mm
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är ett vikariat som sträcker sig fram till 31 augusti 2027 med en tjänstgöringsgrad på cirka 70 %. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.
V.1 Onsdag 06,45-09,00 samt 14,30-19,45 Torsdag 06,45-09,00 samt 14,10-19,30 Fredag 06,30-08,30 samt 15,00-20,00
v.2 Måndag 06,45-09,00 samt 14,30-19,45 Tisdag 06,45-09,00 samt 14,30-20,00 Fredag 06,30-08,30 samt 15,00-20,00 Lördag 09,00-20,00 Söndag 09,00-19,00
v.3 Onsdag 06,45-09,00 samt 14,30-19,45 Torsdag 06,45-09,00 samt 14,10-20,00
v.4 Måndag 06,45-09,00 samt 14,30-19,45 Tisdag 06,45-09,00 samt 14,30-20,00 Lördag 09,00-20,00 Söndag 09,00-19,00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående med introduktion.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Annika Kroon . annika.kroon@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
