Personlig assistent sökes till tjej i Mora
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mora
2025-12-17
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi Omsorg i Sverige AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent till vår kund bosatt i Mora. Du kommer att arbeta som timvikarie med arbeta vid behov, till exempel vid ordinarie personals frånvaro. Om samarbetet fungerar bra finns möjlighet till ett tidsbegränsat vikariat med fast schema. Arbetspassen är förlagda som dygnspass, och du förväntas kunna arbeta både vardagar och helger.
Arbetstider:
Kl. 09:00-09:00, med väntetid under natten
Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv tjej i 30-årsåldern med autism och intellektuell funktionsnedsättning. På vardagarna går hon till daglig verksamhet, där du som assistent följer med. På fritiden tycker hon om att hålla sig aktiv och ägnar sig gärna åt olika aktiviteter - både utomhus och inomhus. Utflykter, bad, målning, sång och pyssel är några av de saker som brukar finnas på schemat.
Hon behöver stöd i alla delar av vardagen. En lugn och trygg tillvaro med fasta rutiner är viktig, men hon uppskattar också stimulerande och delvis utvecklande aktiviteter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lugn, alert och tålmodig, med en positiv inställning och ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du trivs med omväxling - både med dagar som bjuder på aktivitet, som promenader, träning och simning, och med lugnare, mer stillasittande dagar. Det är viktigt att du är flexibel och uppskattar varierande arbetsdagar. Vidare önskar vår kund kvinnliga assistenter.
KRAV
Manuellt körkort - då du kör kundens bil
Tåla klor och vara simkunnig
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Sysselsättningsgrad: Timvikarie med arbete vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://www.viomsorg.se Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se Jobbnummer
9650081