Personlig assistent sökes till tjej i Älta
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-02
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent helg hos vår kund som bor tillsammans med sin familj i Älta.
Kundens anhöriga önskar endast kvinnliga assistenter.Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Följa med på aktiviteter
Social samvaro
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 13.00-16.00 varje helgFöretaget
Kunden är en tjej i tonåren med intressen för träning. Hon har autism och utvecklingsstörning samt är icke verbal. I hemmet finns hjälpmedel, t.ex. el-rullstol manuell rullstol samt kommunikationshjälpmedel.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Som personlig assistent får du en unik möjlighet att hjälpa andra att få en smidigare och mer meningsfull vardag.
Är du även en person som har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation så har du alla möjligheter till att bli en bra assistent.Kvalifikationer
Tala Urdu, Pashto
Omfattning: 1 tjänst
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss:Vi på Bonzi är det lilla assistansbolaget med det stora hjärtat. Hos oss är vårt mål att göra livet enklare, tryggare och mer glädjerikt för funkisfamiljer, barn och vuxna. Hos oss är det viktigt att känna att det finns stöd att få genom hela livet, vilket gör att vi även har verksamhet inom ledsagning samt avlösning.
Vi är väl etablerade i branschen med mer än 13 års erfarenhet av personlig assistans med kontor i Stockholm . Hos oss är det viktigt att både våra kunder och medarbetare känner att: Vi lyssnar, vi stärker jaget och att vi tror på mångfald.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken med verksamheter i Sverige och Danmark. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995918-1771452". Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Älta centrum (visa karta
)
138 33 ÄLTA Jobbnummer
9667613