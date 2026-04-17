Personlig assistent sökes till Stallarholmen/Åkers styckebruk
2026-04-17
Vill du utvecklas och vara med och utveckla personlig assistans i Strängnäs kommun? Då ska du söka det här jobbet!
Personlig assistans är till för personer med funktionsnedsättning som bor i eget boende och har behov av omfattande stöd för att klara de grundläggande behoven. Brukaren får stöd genom att en personlig assistent finns i den funktionsnedsattes hem. Verksamheten bedrivs utifrån lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS.
Brukaren är en kvinna i tjugoårsålder och har Retts syndrom, tillsammans med en svårare utvecklingsstörning. Hon är rullstolsburen så omvårdnadsbehoven är stora, kvinnan får i sig näring bland annat via sondmatning.
Arbetsuppgifter
Arbetet består i att stödja kvinnan i sin vardag kring grundläggande behov. Såsom bland annat hjälp med omvårdnad, personlig hygien, och andra uppgifter som får hennes vardag att fungera. Hon har daglig verksamhet så vardagar följer assistenten med till verksamheten för att hjälpa och stötta henne där. Din roll är att vara med och ansvara för att grundläggande behov blir tillfredsställda under den dagliga verksamheten.
Ditt arbete utgår från en individuell genomförandeplan som du och resterande team tillsammans, med kvinnan i fokus sätter upp. Målsättningen är att hon ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och kunna känna delaktighet i sin vardag samt att hitta det lilla extra för att höja livskvalité och bidra till en trygg och stabil dag.
Arbetet sker på dagtid, kvällar och helger. Du ingår i ett team med flera anställda, men under arbetstiden så arbetar du oftast själv. Det är därför viktigt att du känner dig trygg i din roll som assistent. Dina kollegor som du ingår i samma teams som, träffar du under brukarfokusmöten var tredje vecka. För att diskutera och planera hur ni tillsammans kan förbättra rutiner och arbetssätt kring brukaren.
Kvinnan bor tillsammans med sin familj som består av mamma, bror och bonuspappa i Stallarholmen och Åkers styckebruk, så att ha bil och körkort är en viktig aspekt för att få det att fungera. I boendet finns även flera pälsdjur, det är därför viktigt att du inte har några allergier.
Vi söker en assistent som har:
* fyllt 18 år.
* god datorvana då en del dokumentation ingår i arbetet.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* B-körkort och tillgång till bil.
* en god grundkondition, god rörlighet och god grundfysik.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
* att ha arbetat som personlig assistent.
* att använda lifthjälpmedel.
* att använda AKK alternativ och kompletterande kommunikation.
* sondmatning.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor, ser andra människors behov och är engagerad och lösningsorienterad. Du är också professionell, respektfull och lyhörd inför brukarens behov och önskemål. Brukarens dagsform varierar och du behöver därför vara flexibel och kunna anpassa ditt arbetssätt efter behov.
Urval sker löpande du du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Att arbeta i hemmet åt bland annat vuxna med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll/utdrag ur belastningsregistret. För denna tjänst innebär det att slutkandidat, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "143/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
645 80 STRÄNGNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Strängnäs kommun, Personlig assistans
Enhetschef
Hanna Habbor Börstell hanna.habborborstell@strangnas.se 0152-29199
