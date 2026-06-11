Personlig assistent sökes till pojke i Malmö
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-11
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, Vellinge
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, Lomma
, Staffanstorp
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Nu söker vi på Nordströms assistans en trygg och aktiv personlig assistent till en fantastisk 6-årig pojke som lever ett liv fullt av rörelse och glädje, trots att han lever med flera funktionsnedsättningar. Han är en social pojke som älskar att promenera, titta på trafiken, bada, åka buss och vara bland andra människor. Han älskar böcker, såpbubblor och bollar.
Om tjänsten Du behöver ha hjärtat på rätt plats och vara lugn i din utstrålning, men också ha mycket energi. Vi ser gärna att du är påhittig, driven och gillar att hitta på olika aktiviteter tillsammans med kunden. Vi letar efter en social person som ser kundens behov och möjligheter. Som personlig assistent kommer du att vara nära i allt han gör.
Detta innebär bland annat att hjälpa till med
All omvårdnad (t.ex. hygien, blöjbyten, dusch)·
Medicinering och sondmatning (du får utbildning på plats)
Följa med på familjens utflykter, eller på egna aktiviteter (t.ex. promenader, badhus mm. )
Det är ett fysiskt aktivt arbete med mycket närvaro och kroppskontakt – där varsamhet och respekt är centralt. Det viktiga är inte att du har erfarenhet av rollen som assistent.
Vi kommer att utgå ifrån hur du fungerar med kunden och hans familj.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Arbetet utgår från Malmö och kommer primärt att fördelas på tisdagar och onsdagar eftermiddag/kväll 16.00-19.00, samt varannan helg lördag 07.00-19.00 och söndag dag/kväll 10.00-19.00.
Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Du är aktiv, trygg och har ett varmt, glädjefullt sätt. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
är rökfri,
inte har allergi mot pälsdjur,
inte använder starka parfymer eller dofter, då allergi finns i familjen,
är simkunnig och tycker om att bada,
har flytande kunskaper i det svenska språket, såväl tal som skrift,
är påhittig och initiativrik,
belastningsregister för att arbeta med barn utan anmärkning.
Det är meriterande om du har
körkort.
Omfattning: Deltid ca 41%. Antal tjänster: 1. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar sker i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7640881-2048391". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
)
214 31 MALMÖ Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9959479