Personlig assistent sökes till nattrad på 89%

Är du en trygg och ansvarsfull person som vill göra verklig skillnad i någons liv? Välkommen att bli en del av mitt team!
Jag är en glad kille på 10 år som tycker om lek och bus, men även mysiga stunder där vi läser en bok tillsammans. Jag har epilepsi och ett multifunktionshinder som medför nedsatt andningsförmåga samt slemproblematik. Eftersom jag behöver stöd dygnet runt har jag dubbelassistans, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Att jobba hos mig innebär att stödja mig i mitt dagliga liv, mina aktiviteter och att skapa en trygg och stimulerande miljö. Vi söker dig som har erfarenhet och/eller intresse av att arbeta med barn och har förmågan att se och lära dig mina olika signaler och behov, både medicinska och utvecklande. Viktigast är såklart att vår personkemi fungerar!
Vi söker nu:
En personlig assistent för en nattjänst på 89%.
Du är trygg, ansvarsfull, flexibel och har en positiv inställning.
Du måste vara rökfri.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av epilepsi samt slemproblematik, men stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Introduktion planeras så snart som möjligt för rätt person.
Känner du att detta kan vara ett jobb för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en viktig del av mitt liv!
Assistans På Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
