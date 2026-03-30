Personlig assistent sökes till Matfors, Sundsvall!
Hej!
Jag är glad och aktiv kille som fyller 30 år i sommar, bor i Matfors tillsammans med min familj. Jag är nu i behov efter en eller två vikarier som kan hoppa in vid behov när mina ordinarie assistenter är frånvarande.
Du ska vara med och stötta mig i mitt vardagliga liv, t.ex. I hemmet och på mina fritidsaktiviteter. Jag är flerfunktionshindrad och behöver hjälp med hygienvård, träning, kommunikation och aktivering. Jag har inget verbalt tal utan kommunicerar med ljud och kroppsspråk så det är viktigt att du är lyhörd och kan hjälpa mig att föra min talan till andra. Jag lever ett aktivt liv där jag gärna hittar på många saker, så som bada, gå på Birsta, träffa kompisar och gå på konsert där jag kan dansa.
Din arbetsplats kommer att vara där jag befinner mig, även när jag åker bort på semester.
Jag ser gärna att du som söker har ett B-körkort då jag har en egen bil. Du får gärna påhittig, ansvarstagande, fysiskt stark och lösningsorienterad.
Det är meriterande om du tidigare har jobbat som personlig assistent i en annans hem, men att personkemin stämmer är det viktigaste.
Arbetstider:Dag, kväll, helg och natt med jour.
Anställningsvilkor:Timvikarie vid behov.
Tillträde:Enligt överenskommelse.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
https://kompisassistans.se/
För detta jobb krävs körkort.
Kompis Assistans
Teamchef
Annika Karlsson annika.karlsson@kompisassistans.se 0771-404525
