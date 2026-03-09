Personlig assistent sökes till man utanför Boden
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent åt vår manliga kund utanför Boden. Som personlig assistent hos vår kund arbetar du i en trygg miljö där samarbete står i fokus.
Omfattning: Tillsvidareanställning på 74%
Arbetstider: Dygnspass 08.00-08.00 (sovande jour mellan 00.00-07.00)
Team: Du jobbar alltid tillsammans med en kollega
Tillträde: Enligt överenskommelse (introduktion kan påbörjas omgående)
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 40-års åldern med autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Han bor strax utanför Boden och behöver ditt stöd för att skapa en meningsfull vardag.
Han är en person som uppskattar:
Lekfullhet: Aktiviteter som sker på hans villkor
Avkoppling: Massage på rygg och armar
Matglädje: Måltiderna är en av dagens höjdpunkter
DINA ARBETSUPPGIFTER
Ditt fokus är att vara kundens förlängda armar och ben, det innebär bland annat:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Hjälp med personlig omvårdnad
Hantering av egenvårdsmediciner
Planering och genomförande av aktiviteter
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är stabil, ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat tänk. Eftersom kunden har ett stort behov av kontroll och delaktighet är det viktigt att du är lyhörd och kan anpassa ditt stöd efter hans dagsform.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till egen bil (krävs för att ta sig till och från arbetsplatsen)
Rökfri
MERITER
Att du har ett stort hjärta och ett genuint engagemang för andra människor
Erfarenhet av autism och IF
Kunskap inom lågaffektivt bemötande
Tidigare erfarenhet som personlig assistent
Sysselsättningsgrad: Tillsvidareanställning på 74%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
