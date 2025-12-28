Personlig assistent sökes till man i Sunne!
2025-12-28
Ser du fram emot att vara en viktig person i en annan människas liv och samtidigt bli en del av vårt stödjande team?
Jag är en 58-årig man som söker en personlig assistent som stöd i min vardag. Hos mig kommer du att hjälpa till med förflyttningar, matlagning, personlig hygien samt bistå med grundläggande behov och säkerställa att jag känner mig trygg och i centrum.
Jag söker nu dig som vill vara en viktig och långsiktig del av min vardag och hjälpa mig att leva ett rikt liv.
Som assistent hos mig kommer du att stötta mig i mina dagliga aktiviteter.
Vem är du?
Jag söker en kvinnlig assistent som är över 35 år och har ett stort hjärta, hög arbetsmoral och som verkligen brinner för att arbeta med människor. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som personlig assistent, men inget krav.
Som personlig assistent hos mig är det viktigt att du:
Har en god fysik då arbetet ibland är fysiskt krävande.
Är ansvarstagande, punktlig och har en god empatisk förmåga.
Är glad och har en bra samarbetsförmåga samt god social förmåga för att skapa en positiv arbetsmiljö tillsammans med kollegor.
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Om mig
Jag har ett stort motorintresse och tycker om att meka med mina mopeder samt att tillverka egna lampor. Jag har en hund, så det är viktigt att du inte är allergisk eller hundrädd.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Ser du fram emot att spela en viktig roll i en medmänniskas liv och samtidigt växa professionellt? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: deltid/vid behov
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans
Kontakt
Patrick Bihler patrick.bihler@omsorgbehandling.se
9664178