Personlig assistent sökes till man i Ramnäs
2026-04-07
Är du en pigg och glad människa som vill jobba som assistent åt mig, en man på 50 år som är bosatt i Ramnäs.
Jag gillar gamla bilar, hundar och att laga mat.
Eftersom jag har ett stort vårdbehov så är det bra om du har vårderfarenhet. Du sätter alltid individen och uppdraget i första hand. Du ska ha ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs då dokumentation är en obligatorisk del av arbetet.
Mer information om mig och tjänsten fås vid intervju.
Det som är behovet hos mig nu är sommarvikarie/vikarie.
I tjänsten ingår dygnspass.
Kundens krav och önskemål
B - körkort
Rökfri
Ej pälsdjurs allergiker
Ansökan läses av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga så det är av vikt att skicka med cv och personligt brev vid din ansökan för att ha chans att gå vidare i rekryteringen.
Vanlig förekommande arbetsuppgifter när du arbetar som personlig assistent är bland
annat att tillgodose kundens grundläggande behov som hygien, förflyttningar och hushållsarbete med mera.
Stundtals kan det vara ett variationsrikt arbete beroende på kundens hälsa.
Du blir en aktiv del av kundens vardag så dennes liv blir en helhet som denne kan vara med att påverka och leva det liv den vill leva.
Novasis ledord är trygghet, frihet och närhet.
Vi har alltid individen i fokus och är måna om både kund och assistent.
Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Kommunal/Fremia personliga assistenter.
Novasis AB samordnar personlig assistans över hela landet och kan stundtals ha flera olika publicerade annonser. Rekryteringsprocessen medför hög arbetsbelastning på våra medarbetare vilket gör att vi inte kan ta ansökningar eller frågor via telefon. Vi kommer endast ha möjlighet att behandla ansökningar inkomna via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: sebastian@novasis.se
Arbetsgivare Novasis Mitt AB
