Personlig assistent sökes till man i Munka-Ljungby
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-07-21
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en man som är bosatt i Munka-Ljungby. Här bor han i en alldeles fantastisk miljö, omgiven av lugnet och den vackra naturen. Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov vid ordinarie personals frånvaro. Vår kund är rullstolsburen och behöver stöttning med mycket i sin vardag. Han kommunicerar och förklarar för dig vad han behöver hjälp med. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande, dagliga rutiner, personlig hygien, på- och avklädning. Hjälpmedel, som till exempel taklift, finns att tillgå i hemmet.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
07:00-19:20 (dessa tider kan komma att ändras på sikt),
18:15-07:15 (med sovande jour mellan 23.00 - 07.15, dock med två timmar aktivtid).Företaget
Vår kund tycker om att vara ute och gå eller att vara ute i trädgården under sommaren. Om du också gillar att gå på promenader och har ett intresse för trädgårdsarbete, så är det ett stort plus!
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person med skinn på näsan, som är både lugn och trygg i dig själv. Som personlig assistent hos oss ser vi även att du är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
är rökfri,
innehar B-körkort (automat/manuellt) och har tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 2. Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7306896-2109354". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
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214 31 MALMÖ Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10008118