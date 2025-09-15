Personlig assistent sökes till man i Mariannelund
2025-09-15
Vi söker en ansvarsfull och empatisk personlig assistent till en man i Mariannelund som behöver stöd i sin vardag. Tjänsten innebär att finnas till hands och hjälpa till med vardagliga sysslor, både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig omvårdnad och hygien
Matlagning och hushållssysslor
Följa med på promenader och sociala aktiviteter
Vara ett tryggt och stabilt stöd i vardagen
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: s.assistansab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S&S Assistans AB
(org.nr 556901-7618) Jobbnummer
9509168