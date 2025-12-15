Personlig assistent sökes till man i Malmö
Curama Assistans och Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-12-15
Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent. Du kommer att vara en viktig del i att skapa en trygg och fungerande vardag för brukaren.
Som personlig assistent hjälper du brukaren med:
Kommunikation och socialt stöd
Förflyttningar och aktiviteter
Personlig omvårdnad
Hushållssysslor
Arbetstider:
Tjänsten är deltid, och arbetspassen kan förekomma både vardagar och helger.
Vi söker dig som är:
Tålmodig, trygg och ansvarstagande
Har god kommunikationsförmåga, även i situationer där brukaren inte kan uttrycka sig fullt ut
Erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande, men personlig lämplighet är avgörande
Du bör vara fysiskt kapabel att hjälpa till med lyft och förflyttningar
Rekrytering och intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: haris@curamaassistans.se Omfattning
