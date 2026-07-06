Personlig assistent sökes till man i Klockarike
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-07-06
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Vi letar efter dig som brinner för ditt arbete och vill göra verklig skillnad i en persons vardag. Nu har du chansen att vara en del av vårt team på SAAND Service & Omsorg och arbeta med en kille som bor ensam i sin egen lägenhet i Klockrike.
Om uppdraget:
Uppdragsgivaren är en man i 30-årsåldern med autism och intellektuell funktionsnedsättning. I rollen som personlig assistent kommer du att vara med och stötta honom i hans dagliga liv. Det inkluderar att följa honom i vardagen, förutse och förebygga svårigheter samt hjälpa honom med grundläggande vardagssysslor som han inte kan utföra själv. Erfarenhet av lågaffektivt arbetssätt är meriterande.
Vi söker dig som:
Är mellan 25–50 år.
Har erfarenhet av att arbeta med personer med liknande funktionsnedsättningar eller inom andra verksamheter inom LSS.
Har lätt att följa instruktioner och är ödmjuk.
Kan skapa trygghet genom att upprätthålla viktiga rutiner med framförhållning.
Har körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
Arbetstider och Tjänstgöringsgrader:
Arbetstiderna sträcker sig mellan 08:00–20:00 och mellan 20:00–08:00, med viss jourtid. Det finns dubbelbemanning hela dygnet, med varierande tider både dag/kväll och väntetid/vaken nattetid enligt ett rullande schema. Vi söker nu två assistenter som kan arbeta cirka 80%.
Om du är redo att göra verklig skillnad i en annan persons liv och vill vara en del av ett dedikerat team, skicka in din ansökan redan idag!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: gbg@saandassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA Klockrike". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993552