Personlig assistent sökes till man i Göteborg
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-03-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lerum
, Härryda
Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och bidra till en trygg, aktiv och meningsfull tillvaro. Arbetstiderna är varierande och kan förläggas över dygnets alla timmar, vilket kräver flexibilitet.
Uppdragsgivaren uppskattar att komma ut, njuta av solen och äta god mat, Därför ser vi gärna att du delar dessa intressen och är duktig i köket. Du kommer också att följa med till sommarstugan på Tjörn, vilket gör att körkort och tillgång till bil är ett krav.Dina arbetsuppgifter
Hjälp med dagliga rutiner och personlig omvårdnad
Stöd vid aktiviteter utanför hemmet
Följa med på resor, bland annat till sommarboende
Bidra till en aktiv och trivsam vardag
Vi söker dig som
Är flexibel och kan arbeta olika tider på dygnet
Är snabb och effektiv i dina arbetsmoment
Är kommunikativ och har ett positivt bemötande
Har körkort och tillgång till bil
Trivs med att arbeta nära en annan människa
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete
Möjlighet att arbeta nära och göra skillnad i en persons liv
En arbetsplats med fokus på livskvalitet och välmående
Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652), http://konsensus-assistans.se/
411 27 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9809265