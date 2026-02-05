Personlig assistent sökes till Laholms kommun
2026-02-05
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innebär att du ska vara stöd och hjälp till brukaren som bor i ordinärt boende.
Stötta och stödja i de aktiviteter som brukaren behöver hjälp med i vardagen, för att få möjlighet att fortsätta leva ett meningsfullt och aktivt liv med en meningsfull vardag.
Bistå brukaren i aktiviteter, vara delaktig i upprättandet av genomförandeplaner och uppföljningar, kontaktmannaskap, rapportera och dokumentera i våra verksamhetssystem. Att utföra delegerade HSL-insatser, vara delaktig på teamträffar och APT, upprätta goda kontakter med anhöriga och andra viktiga personer för den enskilde. Du bidrar med nytänkande och arbetsglädje samt ansvara för ett eller flera ansvarsområden som man brinner för och vill utveckla.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som ser ett gott bemötande som en självklarhet, är flexibel som person och ser din arbetsplats som ett team där man hjälps åt. Du har examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1 (A) eller motsvarande äldre utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Du ska värna om brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. Du är lyhörd och arbetar med respekt för andra människor. Du är ansvarsfull och har förmåga att anpassa arbetet efter brukarens behov och ser möjligheter i stället för hinder och brinner för att ge god service till brukarna. Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Att ha en outtröttlig tro på människors förmåga ser vi som en självklarhet. Du behöver kunna delta och stödja brukaren i de aktiviteter som hen har.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från LSS, gärna från gruppboende eller från personlig assistans.
Ett krav är att du kan arbeta lågaffektivt, metodiskt efter upprättade rutiner samt att du har ett professionellt bemötande.
Vi förväntar oss att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel, ansvarstagande och självgående samt att du alltid sätter brukarens behov först. Du bör ha ett stort intresse för att lära nytt och ha lätt att samarbeta med andra professioner kring brukaren.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1-2 tjänster
Tillträde enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
Socialförvaltningen, LSS/HSL, Personlig assistans
Kaljtrina Krasniqi 0702-091996
