Personlig assistent sökes till kvinna utanför Falköping
2026-03-09
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN Vi på Kura Omsorg söker en flexibel och ansvarstagande personlig assistent till vår kund, som är bosatt utanför Falköping. Uppdraget passar dig som vill arbeta som timvikarie vid behov - exempelvis när ordinarie personal är frånvarande på grund av sjukdom, semester eller andra tillfälliga orsaker. Vi söker även sommarvikarie på ca 77% som kan arbeta från v.25 tom v.32.
Arbetstiderna varierar mellan vardagar och helger och är fördelade enligt följande schema:
Kl. 07:30-23:00
Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du kan börja din introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern med demens och använder rullator som hjälpmedel i vardagen. Som personlig assistent i detta uppdrag hjälper du till med dagliga rutiner, såsom hushållssysslor, personlig hygien samt assisterar vid måltider.
Kunden tycker om att pyssla och har tidigare ägnat sig åt aktiviteter som ljusstöpning, bakning och att fixa i hemmet. Dessa typer av aktiviteter kan även förekomma under dina arbetspass som assistent.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen och vi tror att du som passar i rollen har ett genuint engagemang för att arbeta med människor och som är skicklig på att analysera och förstå andras behov. Du är lyhörd, lugn och kreativ, och har dessutom en förkärlek för att pyssla och baka.
Som personlig assistent är det även viktigt att du kan behålla ett lugn i olika situationer, samtidigt som du har förmågan att vara drivande i samtal och skapa en trygg och positiv miljö. Vår kund önskar kvinnliga sökanden, och vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller från annan vård- och omsorgsverksamhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
KRAV
Körkort/tillgång till bil för att ta sig till och från arbetsplatsen, kollektivtrafik finns inte.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
MERITERANDE
Vårderfarenhet eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: Ca 77%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7214274-1880300". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Falköping Central Station (visa karta
)
521 33 FALKÖPING Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9784030