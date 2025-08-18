Personlig assistent sökes till kvinna i Vimmerby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vimmerby
2025-08-18
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i någons vardag? Jag söker nu en personlig assistent som vill bli en del av mitt liv och min vardag.Jag är en 37-årig kvinna som lever med personlig assistans genom Brukarkooperativet JAG. För mig handlar assistansen om att kunna leva livet fullt ut på mina villkor - och där är du en viktig del. Om rollenSom min assistent blir du mitt stöd både i vardagen och på fritiden. På dagarna är jag på daglig verksamhet och på min fritid tycker jag om att gå på fotbollsträning och promenera i naturen. Arbetet är omväxlande och du behöver vara trygg med att arbeta självständigt utifrån mina behov. Vem jag söker
- Du är kvinna med körkort.
- Du har gärna erfarenhet av att arbeta med människor.
- Du är ansvarsfull, organiserad och har förmåga att planera med framförhållning.
- Har du dessutom kunskap om Teacch-metoden är det ett stort plus.
Vi erbjuder dig
- En tjänst på 30,50 timmar per vecka.
- Introduktion med betald upplärning.
- Friskvårdsbidrag.
- Schemalagt arbete dag/kväll/helg samt sovande jour.
Hos mig blir du en viktig del i att skapa en trygg, rolig och meningsfull vardag! Startdatum enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9463552