Personlig assistent sökes till kvinna i Stenstorp.
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2025-09-26
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund tycker om att komma ut på dagliga promenader, att hälsa på släkt och vänner. Att åka och bada eller att åka på utflykter.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i sina bästa år i Stenstorp
har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Erfarenhet av vård och omsorg eller personlig assistans
har erfarenhet av att kommunicera med bildstöd
kunskap kring förflyttningshjälpmedel så som taklift
fysisk förmåga att kunna genomföra vissa manuella förflyttningar av kund
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
delar kundens intressen av promenader
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänsten är ett vikariat på 50% som gäller från den 6 oktober 2025 och sträcker sig fram till 31 januari 2026. Tjänsten innebär arbete under dag, kväll och natt. Jour 4 timmar/natt. Man jobbar varierat på dessa pass: 7-17, 9-17, 17-09 eller 17-24
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde
Omgående start
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssensnathalie.claeyssens@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Nathalie Claeyssens nathalie.claeyssens@humana.se Jobbnummer
9528185