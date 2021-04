Personlig assistent sökes till kvinna i Kungsbacka! - Passal AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka

Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka2021-04-14Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation.På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Passal tror på det salutogena där människan växeroch vidareutvecklas. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet attnå den visionen.Hej!Vill du arbeta som personlig assistent hos mig?Jag har en svår funktionsnedsättning och behöver därför omfattande hjälp i min vardag: morgon-/, kvällsrutiner och allt däremellan. Jag är rullstolsburen och andas med hjälp av respirator och utöver det så har jag ytterligare hjälpmedel. Allt detta får du givetvis lära dig hantera under introduktionen hos mig. Du som söker behöver därför vara ansvarstagande, öppen och bra på att ta egna initiativ. Dagarna hos mig ser lite olika ut, oftast är jag hemma men ibland åker jag ut på utflykter och resor och behöver då din hjälp även där. Jag har hund så det är viktigt att du är OK med det och inte pälsdjursallergiker. Eftersom jag har egen bil så kan du behöva köra mig i tjänsten och därför krävs det att du har körkort.Arbetstider:Vikarie vid behov och möjlighet till fasta arbetspass under sommaren.Vi arbetar med löpande urval. Tillträde för tjänsten är omgående. I samband med anställning kommer Passal att begära in utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna detta redan nu via länken nedan:Varmt välkommen att ansöka!Annonsens ref.nr: 1116Ansvarig rekryterare: Linnéa OlssonVaraktighet, arbetstidDeltid Extrajobb2021-04-14Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-14Passal AB5690117