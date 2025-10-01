Personlig assistent sökes till kvinna i Järälla
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-10-01
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent till en glad och social kvinna boende i Järfälla. Hon har MS och är rullstolsburen, vilket innebär att hon behöver hjälp med det mesta i sin vardag. Kunden har ett stort intresse av blommor och växter och vill ha entusiastisk hjälp med dessa.
Ditt uppdrag som personlig assistent är att vara ett stöd i vardagen - både i hemmet och vid olika aktiviteter. I arbetet ingår bl. a.:
* Personlig omvårdnad och hushållssysslor
* Måltidssituation
* Stöd vid olika aktiviteter i och utanför hemmet
* Arbetet är förlagt på dag, kväll och natt, vardag som helgPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
* Stöd med hygien, av- och påklädning samt i samband med måltid
* Vara ett stöd i alla former av hushållssysslor
* Följa med och vara ett stöd vid träning, såväl hemma som utanför hemmetKvalifikationer
* Flexibel, lugn, tålmodig och trygg
* Närvarande och engagerad
* Rök- och snusfri under arbetstid
* Intresserad av blommor och växter
* Positiv och självgående med bra samarbetsförmåga
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent
* Gärna gymnasial utbildning inom vård och omsorg
* Om du talar grekiska är det en merit
I tjänsten ingår dokumentation så det är viktigt att kunna formulera sig väl på svenska samt använda dator eller telefon för daglig rapportering.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
* Friskvårdsbidrag
* Basutbildning inom personlig assistans
* Möjligheter till vidareutbildningar
* Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent
Vi erbjuder en meningsfull arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Du får möjligheten att utveckla dina färdigheter inom omsorg och stöd samtidigt som du skapar en positiv inverkan på någons vardag.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning. Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan.
Ansökan sker via extern webbplats. Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
Administratör
Magdalena Edström Jobbnummer
9534334