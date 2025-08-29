Personlig assistent sökes till kvinna i Falkenberg
2025-08-29
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna med MS som är bosatt i Falkenberg. Tjänsterna är mellan 65-100%. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, åka iväg på aktiviteter, personlig hygien, måltider samt på- och avklädning.
Vidare så önskar kunden endast kvinnliga sökande.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
08.30-15:00
19:30-08:30 sovande jour 6.60 timmars väntetid
Om kunden Vår kund är en härlig kvinna som finner glädje i det enkla. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att brodera och bada är en återkommande aktivitet. Hon har även ett intresse för travsport och kommer gärna ut på utflykter. Hund kan förekomma i hemmet så du som assistent kan inte vara allergisk
Vill du hjälpa vår kund i vardagen och bidra till en rolig och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot din ansökan! Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, trygg och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Krav:
Har körkort
Har tillgång till bil
Är rökfri
Inte är allergisk mot pälsdjur
Simkunnig och tål klor
Omfattning: Heltid, deltid och timvikarie. Antal tjänster: 5. Tillträde: Mitten av Oktober. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
